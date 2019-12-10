Беленов укрепил свое лидерство в РПЛ по матчам на «ноль» в нынешнем сезоне

Вратарь «Уфы» Александр Беленов продолжает лидировать в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству сыгранных на «ноль» матчей в нынешнем сезоне.

В игре 19-го тура против «Ахмата» (1:0) голкипер уфимского команды в девятый раз с начала чемпионата оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он на два «сухих» матча опережает всех вратарей в лиге.

Второе место по количеству матчей на «ноль» делят голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и его коллега из ЦСКА Игорь Акинфеев. После 19-го тура у обоих вратарей осталось по семь «сухих» игр в сезоне.