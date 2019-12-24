Защитник Уремович не покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно

Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича, заявил, что игрок не покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно.

— У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги. Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100 процентов останется в «Рубине» как минимум до лета. Его все устраивает в Казани, — сказал агент.

Напомним, ранее о перестановках в «Рубине» высказался Рустам Минниханов.