«Ак Барс» анонсировал матч против «Локомотива» в образе группы «Стекловата»

«Ак Барс» опубликовал афишу на матч регулярного первенства КХЛ против ярославского «Локомотива», представив своих игроков в образе музыкальной группы «Стекловата».

В анонсе в виде музыкантов изображены хоккеисты казанцев Джастин Азеведо, Альберт Яруллин, Данис Зарипов, а также перешедший в «Локомотив» Владимир Ткачев. Все они представлены в знаменитом образе группы «Стекловата», которая успела стать популярным мемом.

В афише отмечается, что зрителей, пришедших на игру против «Локомотива», ожидает специальная новогодняя программа.

Напомним, сегодняшний матч станет последним для «Ак Барса» в уходящем году.