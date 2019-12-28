«Ак Барс» анонсировал матч против «Локомотива» в образе группы «Стекловата»
«Ак Барс» опубликовал афишу на матч регулярного первенства КХЛ против ярославского «Локомотива», представив своих игроков в образе музыкальной группы «Стекловата».
В анонсе в виде музыкантов изображены хоккеисты казанцев Джастин Азеведо, Альберт Яруллин, Данис Зарипов, а также перешедший в «Локомотив» Владимир Ткачев. Все они представлены в знаменитом образе группы «Стекловата», которая успела стать популярным мемом.
В афише отмечается, что зрителей, пришедших на игру против «Локомотива», ожидает специальная новогодняя программа.
Напомним, сегодняшний матч станет последним для «Ак Барса» в уходящем году.
СпортХоккей Татарстан
Ново-ново-ново-новогодний матч! Провожаем 2019 год игрой против «Локомотива»— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 28, 2019
«Татнефть Арена», Казань
Игра начнётся в 19:30
На матче будет новогодняя программа
Билеты здесь https://t.co/ehz4LyoVO4
В прямом эфире матч покажут ТНВ, ТНВ-Планета, КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD pic.twitter.com/0gGlaYXqAV
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