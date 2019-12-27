Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» уступил аутсайдеру чемпионата Финляндии
«Салават Юлаев» уступил финскому ТПС (3:4) во втором матче Кубка Шпенглера.
Команды начали встречу с обмена голами, на шайбу Лехтинена уфимцы ответили точным броском Гиматова. Второй период остался полностью за финнами, которые трижды распечатали ворота Сохатского. В третьем периоде «Салават» перехватил инициативу, но голов Гареева и Амирова не хватило даже для ничьи.
Таким образом, уфимцы потерпели второе поражение на турнире. Отметим, что в чемпионате Финляндии ТПС занимает последнее место в турнирной таблице.
ТПС (Финляндия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Голы:
1:0 — 5 Лехтинен, РБ
1:1 — 12 Гиматов (Картаев, Цулыгин)
2:1 — 30 Антталайнен
3:1 — 32 Сунд
4:1 — 35 Филппула
4:2 — 55 Гареев
4:3 — 59 Амиров (Цулыгин).
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