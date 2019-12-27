Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» уступил аутсайдеру чемпионата Финляндии

«Салават Юлаев» уступил финскому ТПС (3:4) во втором матче Кубка Шпенглера.

Команды начали встречу с обмена голами, на шайбу Лехтинена уфимцы ответили точным броском Гиматова. Второй период остался полностью за финнами, которые трижды распечатали ворота Сохатского. В третьем периоде «Салават» перехватил инициативу, но голов Гареева и Амирова не хватило даже для ничьи.

Таким образом, уфимцы потерпели второе поражение на турнире. Отметим, что в чемпионате Финляндии ТПС занимает последнее место в турнирной таблице.

ТПС (Финляндия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Голы:

1:0 — 5 Лехтинен, РБ

1:1 — 12 Гиматов (Картаев, Цулыгин)

2:1 — 30 Антталайнен

3:1 — 32 Сунд

4:1 — 35 Филппула

4:2 — 55 Гареев

4:3 — 59 Амиров (Цулыгин).