Фонд защиты дольщиков направит на достройку объектов в Татарстане и других регионах 5,9 млрд рублей

Фонд защиты прав дольщиков принял решение направить 17 млрд рублей на восстановление прав 8 тысяч граждан. В том числе 5,9 млрд рублей пойдут на достройку объектов «ФОНа» и фирмы «Свей» в Татарстане, а также в других регионах.

Всего планируется завершить 31 дом, сообщает пресс-служба фонда. В список достраиваемых объектов вошли:

ЖСК «Победитель» и ЖСК «Оптимист-2018» в Саратовской области,

ЖСК «Виктория» и застройщик-банкрот «Сентябрь два» в Самарской области,

ЖСК «Единый» в Пензенской области,

ЖСК «Доватора, 46» в Челябинской области,

ЖСК «Московская 30а» в Тамбовской области,

ЖСК «Город детства» — 6-й корпус, ЖСК «Город детства» — 7-й корпус, ЖСК «Город детства» — 10-й корпус, ЖСК «Поляны» в Ленинградской области.

Также речь идет о домах «ФОНа» и фирмы «Свей» в Татарстане,

«СК Фаворит» в Тульской области,

«ИСК РАС» в Краснодарском крае,

«Сибстройинвест» в Красноярском крае,



Кроме того, по 92 домам в девяти регионах России набсовет принял решение выплатить денежные компенсации 3,6 тысячи дольщиков. На эти цели потребуется 5,2 млрд рублей.

Напомним, наблюдательный совет ДОМ.РФ принял решение выделить Татарстану на решение проблем обманутых дольщиков 5,5 млрд рублей.

