ДОМ.РФ выделяет Татарстану 5,5 млрд на борьбу с долгостроями

Фото: Василя Ширшова

Сегодня наблюдательный совет ДОМ.РФ принял решение выделить Татарстану на решение проблем обманутых дольщиков 5,5 млрд рублей. Деньги пойдут на достройку четырех проблемных объектов: на Достоевского, 57 (застройщик «Свей») и второго, третьего и четвертого домов ЖК «МЧС» (застройщик «ФОН»).

— В основном мы работали за счет инвесторов и средств фонда. Но сейчас мы готовимся к применению нового механизма через федеральный фонд, потому что Татарстану выделяется 5,5 млрд рублей. Сегодня было принято решение наблюдательного совета ДОМ.РФ о том, что данные денежные средства будут выделены. Планируем, что на днях наш фонд подпишет соглашение с федеральным о финансировании, и мы уже перейдем к юридическому оформлению документов, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Во втором доме «МЧС» недавно взялся достроить два блока удмуртский застройщик «Комосстрой» на условиях выделения республикой компенсационного участка земли. Остальную часть дома возведут на федеральные деньги по линии ДОМ.РФ.