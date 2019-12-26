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В Татарстане в серьезном ДТП пострадали мужчина и ребенок

15:52, 26.12.2019
В Татарстане в серьезном ДТП пострадали мужчина и ребенок
Фото: скриншот

Сегодня на автодороге Набережные Челны — поселок Новый произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил травму лица. Водителя «Киа Рио», ехавшего вместе с сыном-подростком, спасателям пришлось вытаскивать из покореженной машины с помощью гидравлического оборудования.

По предварительным данным, у мужчины травма ноги, а у ребенка сломана рука, пишут «Челнинские известия».

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ПроисшествияАвто Татарстан
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