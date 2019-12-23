Новости общества

21:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нюша и Игорь Сивов назвали дочь Симба

20:22, 23.12.2019
Нюша и Игорь Сивов назвали дочь Симба
Фото: скриншот видео youtube.com

Певица Нюша и ее муж (бывший чиновник казанской мэрии) Игорь Сивов признались, что недавно родившаяся у пары дочь получила имя Симба.

«Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя», — рассказала артистка в интервью журналу Hello.

Нюша родила ребенка в ноябре 2018 года и старалась не показывать дочь журналистам.

Ранее певица рассказывала, как познакомилась с Сивовым. А также о том, что они не виделись на Универсиаде в Казани, хотя она приезжала выступать на организованные Сивовым мероприятия в рамках соревнований.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров