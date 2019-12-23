Нюша и Игорь Сивов назвали дочь Симба

Певица Нюша и ее муж (бывший чиновник казанской мэрии) Игорь Сивов признались, что недавно родившаяся у пары дочь получила имя Симба.

«Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя», — рассказала артистка в интервью журналу Hello.

Нюша родила ребенка в ноябре 2018 года и старалась не показывать дочь журналистам.

Ранее певица рассказывала, как познакомилась с Сивовым. А также о том, что они не виделись на Универсиаде в Казани, хотя она приезжала выступать на организованные Сивовым мероприятия в рамках соревнований.