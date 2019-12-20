Нюша рассказала, как познакомилась с Сивовым

Певица Нюша рассказала о знакомстве со своим супругом Игорем Сивовым, бывшим чиновником казанской мэрии.

По словам ведущей youtube-канала «Ходят Слухи» Рамины Эсхакзай, Сивов в одном из интервью говорил, что влюбился в артистку в 2013 году.

«Мне кажется — это слишком рано», — ответила Нюша. По ее словам, тут речь шла скорее о возможной встрече на летней Универсиаде в Казани. Тогда Сивов был одним из организаторов мероприятий, на одном из которых выступала и певица.

«Мы, когда познакомились, мы на самом деле эту ситуацию обсуждали и смеялись», — добавила артистка. Она предположила, что на тот момент встреча еще не назрела.

Нюша также рассказала, что Сивов очень ответственно подходит к воспитанию детей.

Ранее певица уже рассказывала подробности свадьбы с бывшим чиновником казанской мэрии, который теперь занимает пост советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).



