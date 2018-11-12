Отец Нюши о состоянии Игоря Сивова после рождения дочери: «Для него это большое потрясение»

Отец певицы Нюши Владимир Шурочкин рассказал, что ее супруг Игорь Сивов испытал большое потрясение в момент рождения дочери.

«Первые роды — это, как правило, тяжело, были некоторые сложности. А для Игоря, который находился с Нюшей в такой ответственный момент, — вообще большое потрясение. Считаю, что для мужчин полезно видеть процесс», — рассказал Шурочкин.

Отец певицы также сообщил, что у него украли загранпаспорт и в данный момент он не может увидеть внучку, так как она вместе с Нюшей и Игорем Сивовым находится в Америке, пишут «Дни.ру».

Напомним, что на днях у Нюши и бывшего главы аппарата исполкома Казани, а ныне советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова родилась дочка.