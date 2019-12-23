Назван главный фильм года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррели «Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска».

Также главными среди зарубежных фильмов по версии сайта стали «Джокер» (рейтинг 8,1) и «Мстители: Финал» (рейтинг — 7,6).

Главными российскими фильмами уходящего года стали «Балканский рубеж» (рейтинг 7,2), «Текст» (7,09) и «Завод» (7,1), сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Помимо этого, фильм «Зеленая книга» стал одной из самых популярных картин на «Кинопоиск HD». Также в рейтинг самых просматриваемых фильмов вошли «Мстители: Война бесконечности», «Тайна печати дракона», «Богемская рапсодия», «Сторож» Юрия Быкова и «Дылда» Кантемира Балагова», передает ТАСС.

Ранее Hollywood Reporter назвал десять худших лент 2019 года.

