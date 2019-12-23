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Назван главный фильм года по версии «Кинопоиска»

16:45, 23.12.2019
Назван главный фильм года по версии «Кинопоиска»
Фото: wikipedia.org

Драма режиссера Питера Фаррели «Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска».

Также главными среди зарубежных фильмов по версии сайта стали «Джокер» (рейтинг 8,1) и «Мстители: Финал» (рейтинг — 7,6).

Главными российскими фильмами уходящего года стали «Балканский рубеж» (рейтинг 7,2), «Текст» (7,09) и «Завод» (7,1), сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Помимо этого, фильм «Зеленая книга» стал одной из самых популярных картин на «Кинопоиск HD». Также в рейтинг самых просматриваемых фильмов вошли «Мстители: Война бесконечности», «Тайна печати дракона», «Богемская рапсодия», «Сторож» Юрия Быкова и «Дылда» Кантемира Балагова», передает ТАСС.

Ранее Hollywood Reporter назвал десять худших лент 2019 года.

ОбществоКультура
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