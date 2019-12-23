В мэрии Казани рассказали, где можно пускать салюты в новогоднюю ночь

Исполком Казани определил четыре площадки для запуска салютов и фейерверков. На данных площадках будут дежурить спасатели и медики.

В Советском районе для салютов определена площадка около Казанского ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, в Вахитовском и Приволжском районах — на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах полюбоваться на салют можно будет на майдане на улице Гаврилова, а жители Кировского и Московского районов смогут использовать пиротехнику на Нижне-Заречной дамбе.

Использование пиротехники вне этих площадок грозит штрафом в размере от 2000 до 4000 рублей за нарушение особого противопожарного режима, предупреждает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в МЧС Татарстана рассказали, сколько в республике создали площадок для запуска салютов.