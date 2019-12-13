В МЧС Татарстана рассказали, сколько в республике создали площадок для запуска салютов

Заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Гущин сообщил, что в Татарстане на сегодняшний день создано более 300 площадок для запуска салютов в новогодние праздники.

Он уточнил, что 316 площадок располагаются в 23 районах Татарстана.

Гущин напомнил, что пиротехнику следует покупать в специализированных магазинах, а перед применением нужно изучить инструкцию. Кроме того, обратил внимание эксперт, пиротехнику надо устанавливать на улице в 50 метрах от зданий и в 500 метрах от промышленных и химических объектов.

Напомним, с 20 декабря по 8 января в республике вступает в силу особый противопожарный режим.

Ранее в пресс-службе администрации Нижнекамского района сообщили, где будет располагаться в Нижнекамске площадка для запуска новогодних фейерверков.

