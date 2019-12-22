В Нижегородской области в результате столкновения четырех машин погиб ребенок

В Нижегородской области четыре автомобиля столкнулись, в результате чего 9 человек получили травмы, погиб ребенок.

ДТП произошло вечером на территории Борского района на 26 километре автодороги город Бор — деревня Валки.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus столкнулся с «Газелью», после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai. В это время в «Газель» врезался Ford Transit.

В результате происшествия пострадали 9 человек, 4-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает «РИА Новости» сообщение регионального управления МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек.

