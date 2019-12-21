Леонид Слуцкий: «Краткосрочная задача «Рубина» — остаться в РПЛ. Ситуация сложная»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задаче клуба на весеннюю часть текущего чемпионата РПЛ.

«На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» — сохранить прописку в премьер-лиге. О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача — действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне, да и не на высшем тоже, не приходилось решать таких — где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные.

И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань — сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого.

После 19 матчей казанский клуб набрал 19 очков и занимает 13-ю строчку РПЛ.