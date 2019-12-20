Татарстан и «Союзмультфильм» создадут сериал с талисманами ГТО

Татарстан и «Союзмультфильм» создадут мультсериал с главными героями — талисманами ГТО, пропагандирующий здоровый образ жизни.

«В октябре на форуме в Нижнем Новгороде подписали соглашение с «Союзмультфильмом» — выходим на создание мультсериала, посвященного здоровому образу жизни, физкультуре и спорту, в основу которого лягут наши талисманы комплекса ГТО, которых выбрали по итогам всероссийского конкурса», — сообщил генеральный директор дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

Создание сериала может занять до трех лет, за это время в планах отснять 52 серии. На создание мультсериала будет потрачено около 100 млн рублей.

Кадыров подчеркнул, что в перспективе планируется его создать не только для российского рынка, но и для международного, передает «РИА Новости».

Талисманами фестивалей ГТО по решению участников голосования в мобильном приложении и членов координационной комиссии стали леопард Вика, медведь Потап, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар.

Ранее сообщалось, что волк из мультфильма «Ну, погоди!» в новых сериях может отказаться от курения.

