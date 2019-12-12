Волк из «Ну, погоди!» может бросить курить
Волк из мультфильма «Ну, погоди!» в новых сериях может отказаться от курения.
«Я думаю, Волку придется бросить вредные привычки. Раньше герой курил, и это была характерная и узнаваемая черта определенного социального класса. Времена изменились, и нам необходимо соответствовать новому контексту», — сказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
По его словам, на данный момент требования к содержанию анимационного контента и его безопасности существенно возросли, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» начнет работу над новыми сериями мультсериала «Ну, погоди!». Новый цикл будет запущен летом 2020 года.ОбществоКультура
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