Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал о поставленных задачах перед Слуцким

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о деталях приглашения на пост главного тренера клуба Леонида Слуцкого, а также о поставленных перед ним задачах.

«Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы все подписали. Менять свои планы по постройке клуба и работать в короткой перспективе никому не интересно. Все решения у нас происходят с заранее принятым долгосрочным планом развития клуба. И на нашу удачу, Леонид Викторович отлично вписался в эту программу.

Приглашать братьев Березуцких или нет, решал сам Леонид Викторович. Комплектацию тренерского штаба отдавали целиком на откуп ему, и никто ничего не рассматривал. Штаб — это полностью его зона ответственности.

Задачи Леонида Викторовича на данный момент — стараться выигрывать в каждой игре и стараться показывать результат. Ничего необычного. Полностью рассматривать его работу будем уже в следующем сезоне. Также хочу отметить, что у нас нет разделения на генерального, спортивного директоров или главного тренера — мы все соратники, единомышленники и делаем общее дело. И самое важное — действуем как единый организм», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого.