Денис Бояринцев: «В «Рубине» нет кризиса, в начале сезона они показали, что могут давать результат»

Бывший футболист «Рубина» Денис Бояринцев прокомментировал работу Романа Шаронова на посту тренера казанского клуба.

«На старте сезона он провел очень хороший и содержательный отрезок. Но команде не хватило глубины состава, начались травмы, карточки. Не нашлось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Но, на мой взгляд, Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в этот непростой период. Мне сложно предугадать, захочет ли видеть его в своем штабе новый главный тренер, но я на сто процентов уверен, что Роман все же останется в системе клуба. Он это заслужил.

На мой взгляд, в «Рубине» нет кризиса как такового. На старте казанцы показали, что могут играть и давать результат. Предстоящая пауза пойдет им только на пользу. Нужно отдохнуть, все осмыслить и весной включиться в борьбу с полной отдачей, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Предпосылки для этого есть», — сказал Бояринцев.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого.

После 19 матчей казанский клуб набрал 19 очков и занимает 13-ю строчку РПЛ.