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Эксперты оценили имущество «дочки» «Сувар Девелопмента» в 155 млн рублей

09:29, 25.07.2019
Эксперты оценили имущество «дочки» «Сувар Девелопмента» в 155 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» (Елабуга) опубликовал отчет по оценке рыночной стоимости имущества должника. Общая стоимость имущества компании составила 155,7 млн рублей.

Оценкой имущества занималось ООО «Консультации. Экспертиза. Оценка — РТ». Согласно данным оценщика, ООО «Чаллы яр», в частности, принадлежит объект незавершенного строительства площадью 274 кв. м в Набережных Челнах стоимостью 771 тыс. рублей, земельный участок площадью 614 кв. м в поселке «Чаллы яр» рыночной стоимостью 1,9 млн рублей, а также земельный участок в 1883 кв. м в том же поселке стоимостью 5,5 млн рублей.

Самым дорогим объектом имущества компании является земельный участок в поселке «Чаллы яр» площадью 60311 кв. м, который, как и два других земельных участка, может быть использован под малоэтажную застройку. Его рыночную стоимость оценили в 147,5 млн рублей, следует из информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Чаллы Яр» является «дочкой» ООО «Сувар Девелопмент» — застройщику принадлежат 100% акции компаний. В апреле этого года суд признал «Чаллы яр» банкротом.

Бизнес Татарстан
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