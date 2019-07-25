Эксперты оценили имущество «дочки» «Сувар Девелопмента» в 155 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» (Елабуга) опубликовал отчет по оценке рыночной стоимости имущества должника. Общая стоимость имущества компании составила 155,7 млн рублей.

Оценкой имущества занималось ООО «Консультации. Экспертиза. Оценка — РТ». Согласно данным оценщика, ООО «Чаллы яр», в частности, принадлежит объект незавершенного строительства площадью 274 кв. м в Набережных Челнах стоимостью 771 тыс. рублей, земельный участок площадью 614 кв. м в поселке «Чаллы яр» рыночной стоимостью 1,9 млн рублей, а также земельный участок в 1883 кв. м в том же поселке стоимостью 5,5 млн рублей.

Самым дорогим объектом имущества компании является земельный участок в поселке «Чаллы яр» площадью 60311 кв. м, который, как и два других земельных участка, может быть использован под малоэтажную застройку. Его рыночную стоимость оценили в 147,5 млн рублей, следует из информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Чаллы Яр» является «дочкой» ООО «Сувар Девелопмент» — застройщику принадлежат 100% акции компаний. В апреле этого года суд признал «Чаллы яр» банкротом.

