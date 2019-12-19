Стали известны детали проведения республиканской новогодней елки в Татарстане

В «Татнефть Арене» 25 декабря пройдет традиционная республиканская новогодняя елка. Ее посетят более 8 тыс. детей со всей республики от 6 до 14 лет — победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В этом году на елке представят уникальную ледовую сказку-мюзикл «В поисках тайного города». Героями будут персонажи сказок и легенд татарской культуры, а действие будет происходить на улицах Казани. Шоу будут транслировать на ледовом покрытии «Татнефти», которое превратится в большой экран.

Примечательно также то, что Минмолодежи Татарстана тестирует новшество — проект онлайн-платформы для регистрации зрителей на новогоднюю елку.

Чтобы получить билет на шоу, дети из республиканских районов проходят отбор у себя в муниципалитете, а затем заполняют специальную анкету на сайте и прикрепляют свои награды и грамоты, подтверждающие высокие достижения в разных сферах.

Также в этом году помимо технологии отбора обновлена концепция творческой составляющей. Традиционными гостями, конечно, станут Дед Мороз и Снегурочка.

Под конец вечера дети получат сладкий подарок в виде снежного барса, который является символом республики.

Напомним, на «Казанской ярмарке» впервые откроется каток.