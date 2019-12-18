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Соципотечный дом в Альметьевске получил заключение о соответствии

17:49, 18.12.2019
Соципотечный дом в Альметьевске получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

Соципотечный дом в микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске получил заключение о соответствии. Соответствующий документ выдала сегодня инспекция Государственного строительного надзора РТ.

16-этажный жилой дом расположен по проспекту Изаила Зарипова, дом №3. В нем располагаются 120 квартир, первый этаж оборудован для нежилых помещений. Общая площадь объекта — 9253,6 кв. метров.

Застройщиком объекта является некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», сообщили в пресс-службе Госстройнадзора РТ.

Ранее сообщалось, что два дома в казанском жилом комплексе «Салават купере» получили заключение о соответствии.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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