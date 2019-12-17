Два дома в казанском ЖК «Салават купере» получили заключения о соответствии
Два дома в казанском жилом комплексе «Салават купере» получили заключение о соответствии.
Документы выдала Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Ранее заключение о соответствии получил детский сад на 220 мест в 11-м квартале жилого комплекса «Салават купере».Недвижимость Татарстан
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