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Два дома в казанском ЖК «Салават купере» получили заключения о соответствии

11:22, 17.12.2019
Два дома в казанском ЖК «Салават купере» получили заключения о соответствии
Фото: realnoevremya.ru

Два дома в казанском жилом комплексе «Салават купере» получили заключение о соответствии.

Документы выдала Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Ранее заключение о соответствии получил детский сад на 220 мест в 11-м квартале жилого комплекса «Салават купере».

Недвижимость Татарстан
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