Данис Зарипов и Милена Быкова стали «Спортсменами года» в Татарстане

В Казани в эти минуты проходит церемония «Спортсмен года».

Лучшим спортсменом среди мужчин стал хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов. Нападающий отмечен за рекордные достижения в хоккее. В частности, Зарипов установил рекорд, проведя 1200 матчей в чемпионатах России, а также установил рекорд результативности «Ак Барса», набрав 326 очков (гол + пас) в составе казанского клуба и обогнав по этому показателю Алексея Морозова.

Лучшей среди женщин стала Милена Быкова. Татарстанская сноубордистка в нынешнем году одержала победу на этапе Кубка мира, а также завоевала две медали — золото и серебро — на Универсиаде в Красноярске.

Вручение наград проходит сегодня в концертном зале Поволжской академии спорта.

Напомним, в начале нынешнего года в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с Миленой Быковой.