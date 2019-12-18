В «Крыльях Советов» подыскивают замену вратарю Рыжикову

«Крылья Советов» заинтересованы в усилении вратарской линии в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер самарской команды Миодраг Божович.

— На совете директоров наверняка будем обсуждать трансферную политику. Плюс, думаю, меня будут спрашивать, как нам двигаться дальше. В конце года у нас было много травм и дисквалификаций. Но костяк команды уже сформирован. Много усилений «Крыльям» не нужно: нужны три качественных игрока, которые смогут поднять уровень нашей игры. Это вратарь, левый защитник и атакующий полузащитник — десятка.

— Недовольны игрой Сергея Рыжикова или дело в возрасте?

— Рыжиков уже возрастной игрок, надо искать ему замену. У нас есть молодой Овсянников, но турнирная ситуация не такая, чтобы давать ему шанс, — сказал Божович в беседе со Sport24.

Напомним, ранее агент Рыжикова сообщил, что голкипер не думает о прекращении профессиональной карьеры в конце нынешнего сезона.