Агент Рыжикова: «Сергей точно не собирается завершать карьеру»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря самарских «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, сообщил, что 39-летний футболист намерен продолжить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«У Сергея летом заканчивается контракт, но мы пока не вели диалог о продлении с клубом. Завершать карьеру он точно не собирается», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом Sport24.

Ранее Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Сергея Овчинникова. Теперь вратарь «Крыльев Советов» уступает только голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине».