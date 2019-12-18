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В Оренбургской области запретили оборот снюсов

12:32, 18.12.2019
В Оренбургской области запретили оборот снюсов
Фото: Википедия

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете на территории региона бестабачной никотиносодержащей продукции (снюсов).

Председатель комитета Заксобрания области по здравоохранению Татьяна Шукурова, представляя законопроект в парламенте, отметила, что употребление данной никотиносодержащей продукции «имеет длительный негативный эффект», а дети после снюсов «поступают в реанимацию», пишет «Интерфакс».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что около 70% магазинов региона убрали из продажи снюс.

Общество
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