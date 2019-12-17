«Салават Юлаев» в последнемв в году домашнем матче проиграл «Сибири»

«Салават Юлаев» в заключительном домашнем матче в году в рамках чемпионата КХЛ проиграл новосибирской «Сибири» (2:3).

Уже к началу второго периода гости вели с преимуществом в две шайбы. В середине матча Ларсен сумел отыграть одну шайбу, но «Сибирь» отличилась еще раз. В третьем периоде «юлаевцы» снова смогли приблизиться к сопернику, однако сравнять счет хозяева не смогли.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 (16:31) — Саюстов (Миловзоров);

0:2 (20:59) — Миловзоров (Пельтола, Алексеев);

1:2 (29:34) — Ларсен (Сошников, бол.);

1:3 (34:58) — Миловзоров (Шаров, Александр Логинов);

2:3 (51:34) — Картаев (Баранов).