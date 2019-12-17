В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается запретить курение в том числе в общих помещениях коммунальных квартир.

Речь идет об устранении «законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан», в том числе женщин, стариков, детей, которые проживают в коммунальных квартирах, вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред здоровью

Инициатива разработана с целью охраны здоровья граждан и защиты интересов некурящих людей в жилом секторе.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.



Однако спустя некоторое время в МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Позже в ведомстве вновь его опровергли.