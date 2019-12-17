Спортивный психолог: «Тутберидзе переключилась на молодых, и Загитова ощутила себя лишенцем

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

— Загитова семь раз пыталась закончить с фигурным катанием, но ей не позволяли. Такие дети вырастают с идеей, что эмоции — это телячьи нежности. А ведь дети от пяти до 10—11 лет — это по природе очень эмоциональные создания. Только примерно с десяти лет ребенок эмоционально способен выдерживать нагрузку профессионального спорта.

У него появляется осознанность и собственная мотивация. Если выход на профессиональный уровень происходит раньше, формируется околонарциссическая структура личности. Это психология лишенца, когда человек вырастает с ощущением, что он сам по себе плох и единственный способ доказать свою «хорошесть» — это показать результат.

— Для большого спорта такой человек, который не может жить без результата, — это находка?

— До поры до времени — конечно. Не зря же Этери Тутберидзе говорила, что для нее спортсмены — это материал, из которого она лепит звезд. Эмоции не нужны, нужно заткнуться и продолжать делать объемы. Если посмотреть на ее успешных воспитанниц, у всех них присутствуют защитные механизмы — подавление эмоций и диссоциация.

Но у медали есть обратная сторона: в момент максимального стресса спортсмен перестает чувствовать и координировать движения, получается много ошибок. Именно это произошло с Загитовой на чемпионате мира — 2018. Похоже, на прошлогоднем чемпионате мира Этери сделала выводы и сумела обеспечить Алине по-настоящему теплую, безопасную, родительскую среду. Это бы работало и дальше, но в этом сезоне тренер переключилась на более молодых, а Алина снова ощутила себя лишенцем. Единственное место сейчас, где она может оставаться самой крутой, популярной и любимой, — это шоу. Это единственный сейчас способ подпитывать нарциссический голод.

— Возможно, Загитовой стоило не прерывать карьеру, а сменить тренера по примеру Евгении Медведевой? Тот же Евгений Плющенко открыто предлагал Алине сотрудничество.

— При условии, если она окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя, — это возможно. Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом, — считает Кожевникова.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал о шансах Загитовой вернуться обратно в профессиональный спорт.