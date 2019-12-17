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Исследование: треть российских работодателей планируют повысить зарплаты

13:23, 17.12.2019
Исследование: треть российских работодателей планируют повысить зарплаты
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

32% российских компаний собираются в ближайшее время повысить или проиндексировать заработную плату своим работникам, многие будут увеличивать оклад выборочно. Еще 40% предприятий не планируют на ближайший период повышать или индексировать зарплату.

На увеличение зарплаты с нового года рассчитывают 42% трудоустроенных россиян, еще 40% не ждут этого со стороны своего работодателя.

Опрос был проведен 1—10 декабря среди 500 респондентов в 125 населенных пунктах всех федеральных округов РФ, сообщает рекрутинговый сайт Superjob.

Ранее эксперты Финансового университета при правительстве РФ дали оценку роста реальных зарплат. Согласно данным, Казань и Набережные Челны вошли в список городов, где заработная плата повысится больше всего.

Общество
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