Финансисты дали прогноз, насколько вырастет зарплата татарстанцев в 2020 году

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Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ дали оценку роста реальных зарплат. Согласно данным, Казань и Набережные Челны вошли в список городов, где заработная плата повысится больше всего.

По оценкам экспертов, зарплата может вырасти в городах с развитой современной промышленностью, таких как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома. Однако авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на рост начисленной заработной платы, за вычетом инфляции реальные доходы населения в 2020 году расти не будут.

«Если правительство начнет активно тратить деньги на реализацию нацпроектов, то темпы роста будут выше. И в 2021 году могут достигнуть 2,5%», — приводит «Российская газета» слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубеца.

Ранее россияне определили размер справедливой минимальной заработной платы.