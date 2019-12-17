WADA открыло 15 дел по спортсменам после перепроверки проб московской лаборатории

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало организации 15 дел в отношении российских спортсменов после перепроверки проб московской лаборатории.

«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка.

Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — сказала Пахноцкая.

При этом глава РУСАДА Юрий Ганус уточнил, что дела связаны не только с манипуляциями в базе данных. Претензии WADA, в большей части, связаны с исследованием биоматериала спортсменов.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

Напомним, вчера Дед Мороз из Великого Устюга обещал помочь российским спортсменам, которых коснется решение WADA по отстранению России от участия в международных соревнованиях.