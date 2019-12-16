В России предложили отдать СИЗО в руки бизнесменов

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил за передачу управления СИЗО в частные руки. Он считает, что предприниматели смогут лучше управлять системой.

Титов подчеркнул, что речь идет не о тюрьмах для бизнесменов, а о создании СИЗО под управлением бизнесменов. В пример он привел систему питания в следственных изоляторах.

«Сейчас, к примеру, питание в СИЗО обеспечивают ФГУПы. Они работают не очень эффективно, средства бюджета можно было бы использовать рациональнее. Содержащиеся в СИЗО еще не осуждены (а может, и не будут осуждены), но вынуждены сидеть на тюремном пайке в душной камере. Частные СИЗО смогут расходовать выделяемые государством на это деньги более эффективно, создавать лучшие условия содержания. Но никакого спецконтингента в этих заведениях быть не должно», — считает Титов.

Омбудсмен отметил, что вопрос требует проработки, с учетом специфики работы СИЗО. Но диалог между системой исполнения наказаний и бизнесом постепенно налаживается, передает «Интерфакс».

«Запущен пилотный проект по организации бизнес-структурой сборочного производства в одной из колоний в Ростовской области. Надеемся, по его результатам такое партнерство станет системным», — сказал Титов.

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