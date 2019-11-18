Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал заявление об отставке. Уходит он по собственному желанию.

Как рассказал правозащитник Иван Мельников руководство ФСИН еще не утвердило заявление чиновника.

«Будем надеяться, что если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен», — передает «Интерфакс» слова Мельникова.

Максименко был назначен на должность замдиректора ФСИН указом президента РФ в апреле 2016 года.