Казанский хоспис создал службу абилитации — видео

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На грант президента РФ Казанский хоспис закупил специальное оборудование и создал службу абилитации. Врачи проводят занятия с тяжелобольными детьми, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ежедневно врачи совершают не меньше семи выездов к особенным детям, которым требуется помощь в получении навыков.

Специальная доска позволяет детям развивать мелкую моторику, учиться завязывать шнурки и развивать мышление и память.

В Татарстане сегодня в такой помощи нуждаются более тысячи тяжелобольных детей.