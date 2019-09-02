Казанский хоспис создал службу абилитации — видео
На грант президента РФ Казанский хоспис закупил специальное оборудование и создал службу абилитации. Врачи проводят занятия с тяжелобольными детьми, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Ежедневно врачи совершают не меньше семи выездов к особенным детям, которым требуется помощь в получении навыков.
Специальная доска позволяет детям развивать мелкую моторику, учиться завязывать шнурки и развивать мышление и память.
В Татарстане сегодня в такой помощи нуждаются более тысячи тяжелобольных детей.ОбществоМедицина Татарстан
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