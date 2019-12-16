Ирина Слуцкая призвала поддержать Алину Загитову

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая призвала поддержать решение фигуристки Алины Загитовой, на днях объявившей о приостановке профессиональной карьеры.

«Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать ее, потому что она взрослый человек и сама приняла это решение. Поклонники, зрители, коллеги должны это решение уважать. Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала, ведь она действительно сделала все, что могла. И ее решение на время приостановить карьеру мы должны поддержать и должны уважать ее выбор. У нее впереди много интересной работы, немного другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников.

Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников в большинстве случаев была возможность увидеть ее на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны. Гораздо дольше, чем в двух программах на соревнованиях», — написала Слуцкая в своем «Инстаграм».

Ранее в «Реальном времени» вышел материал о шансах Загитовой вернуться обратно в профессиональный спорт.