Ирина Слуцкая призвала поддержать Алину Загитову
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая призвала поддержать решение фигуристки Алины Загитовой, на днях объявившей о приостановке профессиональной карьеры.
«Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать ее, потому что она взрослый человек и сама приняла это решение. Поклонники, зрители, коллеги должны это решение уважать. Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала, ведь она действительно сделала все, что могла. И ее решение на время приостановить карьеру мы должны поддержать и должны уважать ее выбор. У нее впереди много интересной работы, немного другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников.
Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников в большинстве случаев была возможность увидеть ее на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны. Гораздо дольше, чем в двух программах на соревнованиях», — написала Слуцкая в своем «Инстаграм».
Ранее в «Реальном времени» вышел материал о шансах Загитовой вернуться обратно в профессиональный спорт.
СпортФигурное катаниеПосмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас очень много обсуждений на счет того, что Алина приостановила свою спортивную карьеру. Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать ее, потому что она взрослый человек, и сама приняла это решение, а мы как поклонники, зрители, и коллеги, должны это решение уважать. Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала,ведь она действительно сделала все , что могла. И ее решение, на время приостановить карьеру, мы должны поддержать, и должны уважать ее выбор, ведь у нее впереди много интересной работы, немножко другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников. Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников была возможность увидеть ее в большинстве случаев на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны, гораздо дольше по времени на льду, нежели чем в двух программах на соревнованиях. Мы надеемся увидеть ее вновь на большом льду! #ИринаСлуцкая #Слуцкая #алиназагитова #чемпионы #медали #всебудет #сновымисилами #всевпереди #красота #спорт #фигурноекатание #победа
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