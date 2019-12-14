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ФБК попросил Минюст исключить фонд из списка иноагентов

16:55, 14.12.2019
ФБК попросил Минюст исключить фонд из списка иноагентов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил в Главное управление Министерства юстиции по Москве заявление с просьбой исключить организацию из реестра иностранных агентов. Это связано с тем, что на она якобы отказалась от иностранного финансирования и вернула назад все деньги, полученные из-за рубежа.

Управление Минюста уже назначило проверку деятельности ФБК, которая продлится до 15 января 2020 года, пишет RT со ссылкой на реестр Генпрокуратуры.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, был включен в список иностранных агентов в октябре.

До этого Следственный комитет возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей. Следователи сообщали, что лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, с января 2016 года по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

Справка

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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