55,3 млрд рублей потратят на нацпроекты в Татарстане

55,3 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане в течение трех лет, сообщил сегодня министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на заседании налоговых, финансовых и казначейских органов Татарстана с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова и президента РТ Рустама Минниханова.

В этом году было на исполнение нацпроектов выделено 26,7 млрд рублей, из которых фактически освоено на начало декабря 21,8 млрд рублей, сообщил глава Минэкономики. На эти средства построено 341 социально-значимых объектов, закуплено новое оборудование для 386 объектов. Бюджет РТ выделил дополнительно 2,5 млрд рублей на строительство полноценных детских садов с ясельными группами, на которые из федерального бюджета поступило 19 млрд рублей. Всего построено свыше 16 тысяч новых мест в детских садах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Исполнение по всем 49 проектам, в которых участвует Татарстан, составило 80%, что выше среднероссийского уровня. В будущем году на нацпроекты в Татарстане выделяется 15.6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках нацпроектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, что составляет 100% от всех запланированных на текущий год контрактов.