Татарстан заключил 100% госконтрактов на 14,8 млрд рублей

В Татарстане на сегодняшний день в рамках нацпроектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, что составляет 100% от всех запланированных на текущий год контрактов, заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Реализация нацпроектов в Татарстане идет в плановом режиме. Все свои обязательства республика выполнит в срок», — подчеркнул он.

Так, на реализацию национальных проектов в Татарстане в этом году было выделено 25,7 млрд рублей, включая 18,1 млрд рублей из федерального и 7,6 млрд рублей из республиканского бюджетов.

Отмечается, что благодаря нацпроектам возросло финансирование социально значимых отраслей. Например, на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было выделено 1,6 млрд рублей. Для сравнения — в 2018 году на эти цели выделили 70 млн рублей. По этому показателю Татарстан оказался в лидерах среди регионов России.

Также на 3,7 млрд рублей увеличилось финансирование транспорта и дорожного хозяйства. В этом году запланирован ремонт 202 км дорог в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Кроме того, на 1,1 млрд рублей увеличилось финансирование сферы здравоохранения. Средства идут на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения республики, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что на начало ноября Татарстан освоил 18,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, что составляет 71,3% от годового плана.

