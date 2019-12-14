Путин в Челнах назвал недостаточными меры по повышению рождаемости

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Президент России Владимир Путин в разговоре с работниками завода КАМАЗ в Челнах сказал, что существующие мера поддержки демографии «внушают уверенность», но в целом, недостаточны.

«Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — заверил глава государства.

Среди мер по повышению рождаемости в России действуют выплаты за первого и второго ребенка, продлено действие материнского капитала, введен отцовский капитал, выплачиваются пособия в регионах с неблагоприятной демографией, передает «Российская газета».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о предоставлении семьям с новорожденными подарочных комплектов с валенками для младенцев.