Новорожденным из малоимущих семей власти Татарстана будут дарить валенки

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о предоставлении семьям с новорожденными подарочных комплектов. В состав комплектов войдут детская одежда, подушка и одеяло, подгузники, пеленки и валенки.

Подарки будут получать родители ребенка в день выписки из родильного дома. Матери или отцу необходимо будет заранее подготовить документ, доказывающий, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, гласит документ Кабмина.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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