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Новорожденным из малоимущих семей власти Татарстана будут дарить валенки

09:54, 12.12.2019
Новорожденным из малоимущих семей власти Татарстана будут дарить валенки

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о предоставлении семьям с новорожденными подарочных комплектов. В состав комплектов войдут детская одежда, подушка и одеяло, подгузники, пеленки и валенки.

Подарки будут получать родители ребенка в день выписки из родильного дома. Матери или отцу необходимо будет заранее подготовить документ, доказывающий, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, гласит документ Кабмина.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «Реальное время» опубликовало материал о том, как Казань пятый год прирастает за счет рождаемости.

Общество Татарстан
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