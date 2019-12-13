«Хор Турецкого» приехал на празднование юбилея КАМАЗа

Основатель российского музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий приехал в Набережные Челны для того, чтобы поздравить КАМАЗ с юбилеем.

В официальном аккаунте группы опубликовано видео, на котором Михаил Турецкий стоит возле камазовского беспилотника «Шатл».

«Ну что, КАМАЗ дошел до такого, что уже не нужен человек. Это беспилотник «Шатл» — водитель не нужен, только пассажиры. Вот это чудо! Нам — 50! КАМАЗ!», — сообщил музыкант.

Напомним, сегодня на празднование юбилея КАМАЗа приедет президент России Владимир Путин, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.