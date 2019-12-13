Глава Минпромторга РФ посетит вместе с Путиным юбилей КАМАЗа

Сегодня, 13 декабря, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетит вместе с президентом России Владимиром Путиным торжественные мероприятия по случаю 50-летия КАМАЗа.

Напомним, сегодня глава государства выступит на торжественном митинге, ознакомится с новыми производственными линиями, а также встретится с работниками предприятия.

Юбилейные мероприятия стартовали в Челнах еще 5 декабря, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее в официальном аккаунте Минпромторга РФ появилось поздравление от главы ведомства в адрес челнинского автогиганта с юбилеем.