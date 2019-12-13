В Башкирии 11-летний ребенок отравился никотиновой «конфеткой»

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту отравления 11-летнего ребенка, предположительно, бестабачной никотиновой смесью. После употребления вещества ребенок не осознавал, кто он.

Сообщается, что ребенку одноклассник дал жевательную конфету. Следователи предполагают, что это был «снюс». Через несколько минут после приема ребенку стало плохо, он не понимал, кто он, не мог стоять на ногах и ничего не видел перед собой.

Следователи опрашивают родителей ребенка, сотрудников школы, возможных очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.