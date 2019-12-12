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Происшествия

Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Павла Шеремета

18:53, 12.12.2019
Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Павла Шеремета
Фото: скриншот

Первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль назвал версию убийства журналиста Павла Шеремета — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Всего рассматривалось четыре версии, пишет RT.

Также сегодня сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, Павел Шеремет был взорван в собственной машине утром 20 июля 2016 года в Киеве. Происшествие было квалифицировано как убийство. Генпрокурор изначально заявил, что журналист был убит из мести.

Происшествия
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