Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Павла Шеремета
Первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль назвал версию убийства журналиста Павла Шеремета — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.
Всего рассматривалось четыре версии, пишет RT.
Также сегодня сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.
Напомним, Павел Шеремет был взорван в собственной машине утром 20 июля 2016 года в Киеве. Происшествие было квалифицировано как убийство. Генпрокурор изначально заявил, что журналист был убит из мести.Происшествия
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