Минниханов подтвердил визит Путина в Челны
Сегодня в Органном зале в Набережных Челнах проходит празднование 50-летия «КАМАЗа» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Открывая мероприятие, он подтвердил приезд президента России Владимира Путина в Челны.
13 декабря российский лидер примет участие в празднике на площадке КАМАЗа. В связи с этим Минниханов сегодня проведет закрытое организационное совещание, пишет Chelny-biz.ru.
Подробнее о праздновании 50-летия КАМАЗа — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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