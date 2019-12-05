Новости общества

20:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов подтвердил визит Путина в Челны

18:30, 05.12.2019
Минниханов подтвердил визит Путина в Челны
Фото: ru.wikipedia.org

Сегодня в Органном зале в Набережных Челнах проходит празднование 50-летия «КАМАЗа» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Открывая мероприятие, он подтвердил приезд президента России Владимира Путина в Челны.

13 декабря российский лидер примет участие в празднике на площадке КАМАЗа. В связи с этим Минниханов сегодня проведет закрытое организационное совещание, пишет Chelny-biz.ru.

Подробнее о праздновании 50-летия КАМАЗа — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров