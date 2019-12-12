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Стал известен характер травмы Алины Загитовой

08:22, 12.12.2019
Стал известен характер травмы Алины Загитовой
Фото: twitter.com/goldenskate

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков уточнил характер травмы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка из-за повреждения не смогла выйти на показательные выступления после Финала Гран-при.

«У Алины была травма бедра», — сказал Горшков по телефону «РИА Новости».

Напомним, Алина Загитова стала шестой в финале Гран-при, прошедшем в минувшие выходные в итальянском Турине. Олимпийская чемпионка допустила несколько помарок в своей произвольной программе, в одной из них получив повреждение.

СпортФигурное катание
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