Стал известен характер травмы Алины Загитовой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков уточнил характер травмы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка из-за повреждения не смогла выйти на показательные выступления после Финала Гран-при.
«У Алины была травма бедра», — сказал Горшков по телефону «РИА Новости».
Напомним, Алина Загитова стала шестой в финале Гран-при, прошедшем в минувшие выходные в итальянском Турине. Олимпийская чемпионка допустила несколько помарок в своей произвольной программе, в одной из них получив повреждение.СпортФигурное катание
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