Стал известен характер травмы Алины Загитовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков уточнил характер травмы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка из-за повреждения не смогла выйти на показательные выступления после Финала Гран-при.

«У Алины была травма бедра», — сказал Горшков по телефону «РИА Новости».

Напомним, Алина Загитова стала шестой в финале Гран-при, прошедшем в минувшие выходные в итальянском Турине. Олимпийская чемпионка допустила несколько помарок в своей произвольной программе, в одной из них получив повреждение.