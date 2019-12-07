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Загитова стала шестой в финале Гран-при по фигурному катанию, Косторная — первая

23:52, 07.12.2019
Загитова стала шестой в финале Гран-при по фигурному катанию, Косторная — первая
Фото: vk.com/eteritutberidze

Сегодня в итальянском Турине в финале Гран-при женщины-одиночницы выступили со своими произвольными программами.

Победу на турнире одержала россиянка Алена Косторная, установившая новый мировой рекорд, набрав 247,59 балла. Второе и третье места также завоевали представительницы России — Анна Щербакова и Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла чисто справиться с произвольной программой и стала последней.

1. Алена Косторная (Россия) — 247,59.

2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92.

3. Александра Трусова (Россия) — 233,18.

4. Рика Кихира (Япония) — 216,47.

5. Брэди Теннелл (США) — 212,18.

6. Алина Загитова (Россия) — 205,23.

СпортФигурное катание
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