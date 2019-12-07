Загитова стала шестой в финале Гран-при по фигурному катанию, Косторная — первая
Сегодня в итальянском Турине в финале Гран-при женщины-одиночницы выступили со своими произвольными программами.
Победу на турнире одержала россиянка Алена Косторная, установившая новый мировой рекорд, набрав 247,59 балла. Второе и третье места также завоевали представительницы России — Анна Щербакова и Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла чисто справиться с произвольной программой и стала последней.
1. Алена Косторная (Россия) — 247,59.
2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92.
3. Александра Трусова (Россия) — 233,18.
4. Рика Кихира (Япония) — 216,47.
5. Брэди Теннелл (США) — 212,18.
6. Алина Загитова (Россия) — 205,23.
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