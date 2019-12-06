Прокуратура Татарстана начала проверку сообщений о лишении субсидий ветерана Великой Отечественной войны

Фото: кадр видео "Татарстан 24"

Прокуратура Татарстана организовала проверку по поводу информации о лишении ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова социальных субсидий.

Ранее СМИ сообщили, что ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлов остался без положенных надбавок к пенсии из-за того, что в соцзащите его ошибочно признали умершим. Фронтовика также исключили из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы. Как объяснили в соцзащите, это произошло из-за неверных сведений, представленных из управляющей компании.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям уполномоченных должностных лиц управляющей компании, органа соцзащиты по месту жительства ветерана. Будут приняты меры прокурорского реагирования к обеспечению привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и к восстановлению нарушенных прав Михаила Павлова», — говорится в сообщении прокуратуры РТ.